إيران وفرنسا يبحثان الاتفاق النووى وأزمة لبنان

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بحثا هاتفيا آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي والوضع في لبنان والعلاقات الثنائية، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق أعلن رئيس اللجنة الانتخابية فى إيران اليوم الاثنين، تحديد يوم 17 يونيو 2021 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية فى البلاد، وقال جمال عورف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية - إن وزارة الداخلية اقترحت موعدين للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة، لكن مجلس صيانة الدستور وافق على إجراء الانتخابات في 17 يونيو 2021.

وأضاف جمال أن تقويم الانتخابات الرئاسية يبدأ من مارس القادم - وهي مرحلة استقالة المرشحين والتي يجب أن تتم قبل ثلاثة أشهر - مشيرا إلى أن الأمر نفسه يسري على انتخابات المجالس المحلية ومجلس خبراء القيادة، التي تتزامن من الانتخابات الرئاسية.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستحدد الرئيس القادم خلفا للرئيس الحالي حسن روحاني الذي تولى رئاسة إيران لفترتين متتاليتين بلغت مدة كل منهما 4 سنوات؛ حيث لا يحق له الترشح لفترة ولاية ثالثة بموجب الدستور الإيراني.