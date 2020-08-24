إيران تسجل 133 حالة وفاة و 2245 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين 24 أغسطس، أن عدد ضحايا فيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغ 133 وفاة، إضافة إلى 2245 إصابة جديدة، وبذلك يكون إجمالي عدد الضحايا 20776 وفاة، وإجمالي عدد الإصابات 361150 شخصا، بينهم 3848 حالة حرجة.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد ضحايا فيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغ 141 وفاة، إضافة إلى 2113 إصابة جديدة، وبذلك يكون إجمالى عدد الضحايا 20643 وفاة، وإجمالى عدد الإصابات 359905 أشخاص، بينهم 3841 حالة حرجة.

وفى وقت سابق، أعلنت الوزارة، تسجيل 2028 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالى إلى 356792 إصابة، فيما تم تسجيل 126 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 20502، من جهة أخرى، ارتفع عدد المتعافين إلى 307702، فى وقت ما زال 3850 مصابا بفيروس كورونا فى حالة صحية حرجة، يتلقون العلاج فى غرف العناية المركزة.

وأكدت الوزارة أن 26 إقليما من أصل 31، لا تزال فى وضع صحى خطير، بينها 14 إقليما فى وضع صحى أحمر بالنسبة لتفشى فيروس كورونا، وهي: طهران، قم، مازندران، غلستان، خراسان شمالى، أردبيل، أصفهان، خراسان رضوى، كرمان، سمنان، أذربيجان الشرقية، مركزى، يزد، جيلان.

كما أن هناك 12 إقليما فى حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: فارس، ايلام، البرز، لرستان، هرمزغان، زنجان، قزوين، أذربيجان الغربية، بوشهر، همدان، تشهار محل وبختيارى، كهكيلوية وبويرأحمد.