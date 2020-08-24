اليوم السابع
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إيران تؤكد مجددا عدم سعيها لحيازة سلاح نووى بناء على فتوى من خامنئى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:01 ص
إيران تؤكد مجددا عدم سعيها لحيازة سلاح نووى بناء على فتوى من خامنئى وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف
كتب الوكالات

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قال وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف، إن بلاده لم ولن تسعى لحيازة السلاح النووي، وذلك بناء على فتوى دينية من المرشد الأعلى على خامنئي، وأضاف ظريف فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، أن طهران "تعتقد أن السلاح النووى يضر ببلدنا من حيث الاعتقاد الدينى والقضايا الاستراتيجية، وهو حرام شرعا بفتوى من المرشد".
 
و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أوضح وزير الخارجية الإيرانى، أن "آلية الزناد مصطلح خاطئ يروج له الأمريكيون، وهناك 13 دولة من أصل 15 فى مجلس الأمن أعلنت أنه لايحق لأمريكا تفعيل هذه الآلية"، مؤكدا أنه لاصلة لزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران بتفعيل آلية الزناد من قبل واشنطن.
 
واتهم ظريف الولايات المتحدة وإسرائيل، بزعزعة الأمن الإقليمى والعالمى من خلال حيازتهما لأسلحة نووية، وكذلك معارضتهما لأهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة فى العالم التى استخدمت السلاح النووي.
 
وأضاف، أن "تعاون إيران مع الوكالة الدولية قائم على مبدأ الشفافية، ونحن لا نسعى لامتلاك الأسلحة النووية".
 
واعتبر ظريف، أن الولايات المتحدة باتت تعانى من ظروف سيئة فى مجلس الأمن، فى إشارة إلى فشلها أكثر من مرة فى تمرير مشاريع عقوبات ضد إيران.
 

 


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