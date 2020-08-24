إنفوجراف.. مشروعات الكهرباء المنتهية بمدينة دار السلام سوهاج بتكلفة 49 مليون

سوهاج ـ محمود مقبول

مشروعات البنية التحتية من أهم المشروعات التي تساعد بشكل كبير على التنمية وخاصة مشروعات تطوير شبكات الكهرباء القيادة السياسية في الفترة الأخيرة اهتمت على نطاق واسع بتحديث وتطوير شبكات الكهرباء من خلال بناء المحطات وتحديث الشبكات والاهتمام وصل أيضا إلى القرى بمحافظات الصعيد، وذلك للحد من أزمة إنقطاع الكهرباء المتكررة.

من إنفوجراف التالى نقدم أهم 4 مشروعات منتهية بقطاع الكهرباء خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يوليو 2020 بمركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج بتكلفه 49 مليون جنيه

1 – لوحة توزيع دار السلام رقم 3 بقرية السلام بتكلفه 40 مليون جنيه.

2 – لوحة توزيع دار السلام رقم 4 بقرية أولاد يح بتكلفة 35 مليون جنيه.

3 – إضافة 8 محولات بقرى العقارية و عزبة بطيخ والحرجه والدنافقه والنغاميش وأولاد خلف وعزبة حلوان بتكلفه 7.9 مليون جنيه.

4 – إحلال وتجديد 11 محول بقرى القوصة والزاوية والكشح النقطه والكشح البنك والكشح المره والبيطرية بالمدينة والمساكن 1 وأولاد طوق غرب والقوايده وأولاد خلف والغرقان بتكلفه 7.8 مليون جنيه.

جاءت تلك الاعمال تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بقطاع الكهرباء طبقا لخطة موضوعة ويتم إستهداف القرى والمراكز مع الإستمرار في عملية بناء البنية التحتية وأن في عهد الرئيس السيسى تشهد محافظات الصعيد طفرة كبيرة في تطوير كبير في المنظومة الكهرباء