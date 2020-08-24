اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

إنتاج النفط الخام في النرويج في يوليو يرتفع إلى 1.74 مليون برميل يوميا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 09:05 م
إنتاج النفط الخام في النرويج في يوليو يرتفع إلى 1.74 مليون برميل يوميا نفط ارشيف
أوسلو (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين أن إنتاج النرويج من النفط الخام ارتفع في يوليو تموز عن الشهر السابق مجاريا إلى حد كبير التوقعات الرسمية، كما زاد إنتاج الغاز الطبيعي.

 

وأشارت البيانات التي أصدرتها إدارة البترول النرويجية إلى أن إنتاج البلاد من النفط الخام ارتفع 12.7 بالمئة من يونيو ليصل إلى 1.74 مليون برميل يوميا، مقارنة مع التوقعات الرسمية البالغة 1.73 مليون برميل يوميا.

 

وعلى أساس سنوي قفز إنتاج النفط الخام 27.7 %بفضل طفرة في الإنتاج من حقل يوهان سفيردروب العملاق في النرويج الذي بدأ الضخ في أكتوبر الماضي.

 

وزاد الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي 9.3 %على أساس شهري ليصل إلى 305.6 مليون متر مكعب في يوليو تموز، لكنه منخفض 1.1 % عن مستواه قبل عام.

 


النرويج

النفط

أسعار النفط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة