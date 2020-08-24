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إلياس الفخفاخ يقيل رئيس هيئة مكافحة الفساد فى تونس

الإثنين، 24 أغسطس 2020 07:33 م
إلياس الفخفاخ يقيل رئيس هيئة مكافحة الفساد فى تونس إلياس الفخفاخ
كتب أحمد عرفة

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أقال رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب من منصبه، حيث كشفت المصادر أن إلياس الفخفاخ قرر تعيين القاضى بمحكمة التعقيب عماد بوخريص، على رأس الهيئة. ووفقا لموقع روسيا اليوم فإنه سيتم تكليف هيئة رقابة حكومية للتحقيق في ملفات شوقي الطبيب، فيما أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقى الطبيب، في تصريح للإذاعة "موزاييك"، عدم علمه بقرار إقالته.

يذكر أن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ قدم فى 15 يوليو استقالته للرئيس قيس سعيد إثر تطورات في ملف شبهة تضارب للمصالح حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها الفخفاخ، أو يمتلك أسهما في رأس مالها.


تونس

الياس الفخفاخ

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

ازمه تونس

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