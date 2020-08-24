كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الكويتية فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الاثنين، تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالى الإصابات ، 80.960 حالة، مقابل شفاء 618 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 72.925 حالة، وتوفى 3 حالات ليصل إجمالي حالات الوفاة 518 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين، شفاء 618 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 72 ألفا و925 حالة.