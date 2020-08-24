اليوم السابع
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إجراءات احترازية مشددة بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بأوقرقاص (صور)

الإثنين، 24 أغسطس 2020 12:13 م
إجراءات احترازية مشددة بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بأوقرقاص (صور) الكشف على المراقبين
المنيا - حسن عبد الغفار

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تفقد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص اليوم ، خلال جولته المرورية على لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة أعمال التطهير والتعقيم ، ووضع علامات خارج المدارس وداخلها، للتباعد ليلتزم بها الطلاب، ضمن الاجراءات الاحترازية، وتم توفير كافة المطهرات والمعقمات، والواقيات الشخصية للطلاب والمشاركين فى الامتحانات.

وقال رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ، أنه تم التنسيق بين التربية والتعليم والجهات المعنية من والكهرباء والتأمين الصحي، والإسعاف ، من أجل سير الامتحانات بشكل مطمئن ، كما أكد على تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالوحدة المحلية وتذليل أى عقبات قد تواجه سير الامتحان .

وأكد رئيس المركز بأن محافظ المنيا أصدر تعليماته بمتابعة تجهيز كافة اللجان وتعقيمها وتطهيرها، وتركيب البوابات الالكترونية للتعقيم، لاستقبال الطلاب فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، حيث تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والصيانة وتجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين والملاحظين.

وأكد رئيس المركز بانة أعطى تعليماتة لجميع قيادات المركز ، ومدير الإدارة التعليمية بضرورة متابعة جميع اللجان وتجهيزها بشكل متميز، ضماناً لحسن سير الامتحان وحماية جميع أبنائنا الطلاب والعاملين خلال سير الامتحان.

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لجان الثانوية العامة

 

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الكشف على المراقبين

 

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لجان الثانوية العامة 
 
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لجان الثانوية العامة

 


المنيا

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