اليوم السابع
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"أ ش أ": حقوق الإنسان فى ليبيا تطالب حكومة الوفاق بالتوقف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين

الإثنين، 24 أغسطس 2020 04:44 م
"أ ش أ": حقوق الإنسان فى ليبيا تطالب حكومة الوفاق بالتوقف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين جانب من احداث ليبيا ـ صورة أرشيفية
طرابلس (أ ش أ)

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طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الإثنين، حكومة الوفاق، بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وشددت اللجنة - في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقا لقناة "ليبيا الحدث" - على ضرورة احترام حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير وضمان حق المتظاهرين السلميين.
 
وأوضحت اللجنة أنها تتابع بقلق بالغ التقارير الواردة من طرابلس والتي تفيد بسقوط جرحى إثر إطلاق نار من قبل الميليشيات على المتظاهرين سلميا، ومحاولة تفريق المتظاهرين باستخدام القوة والعنف.
 
وفي سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة لها. 
وأكدت البعثة - في بيان - عن مقتل مدني ووقوع عدد من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز، علاوة على الإغلاق القسري الواضح على المدينة في وقت يعاني فيه السكان المدنيون من ضغوط حقيقية.
وكانت ميليشيات طرابلس قد نفذت حملة اعتقالات واسعة وأطلقت النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس، ليل الأحد، الذين يطالبون برحيل السراج وحكومة الوفاق.

ليبيا

حقوق الانسان بليبيا

حكومه الوفاق

الحرب فى ليبيا

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