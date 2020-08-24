أوقاف الجيزة توجه قيادات المديرية باستكمال استعداد فتح المساجد لصلاة الجمعة

عقد الدكتور السيد مسعد، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، اجتماعًا لليوم الثانى على التوالى مع مديري الإدارات الفرعية لبدء تطبيق تعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الخاصة بفتح المساجد الكبرى والجامعة لصلاة الجمعة ابتداء من الجمعة المقبلة

وأكد مسعد، استمرار أعمال نظافة المساجد وتعقيمها بصفة دائمة والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد فتح المساجد وغلقها ومدة خطبة الجمعة المقررة في هذه الفترة.

كما شدد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، على الالتزام بتلك التعليمات وأنه لا تهاون في مجازاة المقصر لتعلق هذا الأمر بأرواح المواطنين، قائلاً: "نحن في خدمة بيوت الله ونناشد المواطنين الالتزام ومعاونة المسئولين عن المساجد، وألا يكونوا سببا في غلقها مرة أخرى وندعو الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل مكروه وسوء".

ووضعت وزارة الأوقاف عددًا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء فى مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.

كما شددت الوزارة على ضرورة عدم فتح دورات المياه حيث يأتى كل مصلى متوضئًا فى منزله، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على أنه فى حالة حدوث أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة فى المسجد الذى تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

ولفتت وزارة الأوقاف إلى أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا فى منزله طوال فترة الفتح الجزئى سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا فى إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحى.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه تم منع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة ومقيمي شعائر ومؤذنين وعمال وكذلك جميع القيادات والمفتشين سواء بالديوان العام أم بالمديريات الإقليمية من الأحد إلى الجمعة من أجل الإعداد والتنظيم الجيد لصلاة الجمعة القادمة .