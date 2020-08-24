اليوم السابع
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خالد صلاح
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"أوقاف البحيرة" تعلن توزيع 8 أطنان من لحوم الأضاحى على القرى الأكثر احتياجا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:56 م
"أوقاف البحيرة" تعلن توزيع 8 أطنان من لحوم الأضاحى على القرى الأكثر احتياجا لحوم الاضاحى
البحيرة - فريق المحافظات

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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستهداف القرى الأكثر احتياجاً وقرى مبادرة "حياة كريمة" بنطاق المحافظة ضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي بالقرى الأكثر احتياجاً بالبحيرة .وقال الدكتور محمد العرينى، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، إنه قد تم توزيع 6 أطنان لحوم من صكوك الأضاحي خلال الأسبوعين الماضيين، كما تم اليوم استلام 2 طن ليصبح الإجمالى 8 أطنان لحوم لتوزيعها بنطاق المحافظة .

وأشار "العرينى"، إلى أن الوزارة راعت كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين من وزارة التموين، كما تتم عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بمعرفة وزارة التموين وإشراف وزارة الأوقاف .

وأكد استهداف المستحقين بتلك القرى مع إتخاذ إجراءات التباعد الإجتماعي والإجراءات الإحترازية أثناء عملية التوزيع.

وأشاد اللواء هشام آمنة بكافة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والعمل على تلبية احتياجاتهم ووجه الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي .

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جانب من توزيع لحوم الأضاحى 
 
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أوقاف البحيرة توزع لحوم الأضاحى 
 

البحيرة

صكوك الاضاحى

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