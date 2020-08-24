اليوم السابع
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أمن الإسكندرية يشن حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة النباشين.. صور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 11:42 م
أمن الإسكندرية يشن حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة النباشين.. صور
الإسكندرية أسماء على بدر

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شن قسم شرطة البيئة والمسطحات بالإسكندرية بقيادة العقيد هشام كمال وقوات الأمن ونائب مأمور قسم منتزه أول وضباط مباحث المنتزه أول ورئيس حي منتزه أول، اليوم الاثنين، حملة مكبرة هي الأولى من نوعها منذ سنوات علي كبار تجار الفرز بشوارع 64 و 19 من 45.

 

وذلك في استجابه لشكاوي المواطنين علي وسائل التواصل الاجتماعي المتكررة حول انتشار ظاهرة النباشين في الشوارع وتجار الفرز أسفل العقارات وتعرض المواطنين للمضايقات، وبناء على توجيهات مدير الأمن ومساعد المدير للوحدات.

 

وداهمت الحملة العديد من أوكار تجار الفرز الموجودة أسفل العقارات وفي مداخلها، وتم ضبط العديد من المخالفين ورفع كميات كبيره من المفروزات والمخلفات تتجاوز ثمانيه أطنان، وسط فرحه شديدة من المواطنين وموجهين مناشدة ونداء لمدير أمن الإسكندرية باستمرار تلك الحملات وحمايتهم من سطوة وبلطجة تلك الفئة التى تضر بالصحة العامة للمواطنين.

 

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