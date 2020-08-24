أطعمة وعناصر غذائية يجب أن يتناولها طفلك.. اعرفى إيه هى

كتبت نهير عبد النبى

هناك العديد من الأطعمة والفيتامينات التي يجب أن يتناولها الطفل لتساعد على تقوية عضلاته ونموه الصحى والتي تجهل الأمهات معرفتها، لذلك يقدم "اليوم السابع" العديد من الأكلات المهمة للطفل وفقا لما ذكره موقع parents وهى:

1. البروتين

يساعد البروتين جسم الطفل على بناء الخلايا وتحويل الطعام إلى طاقة ومحاربة العدوى وحمل الأكسجين، تشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من البروتين: لحم - دواجن - سمك - بيض - المكسرات - فاصوليا - منتجات الألبان.

2: الكربوهيدرات

في حين أن أحدث اتجاهات النظام الغذائي هي "خفض الكربوهيدرات" إلا أن الكربوهيدرات هي في الواقع أهم مصدر للطاقة في الجسم. وتساعد جسم الطفل على استخدام الدهون والبروتين لبناء وإصلاح الأنسجة.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الكربوهيدرات ما يلي: الخبز - الحبوب - أرز - المقرمشات - مكرونة - بطاطا.

3: الدهون

تعتبر الدهون مصدرًا رائعًا للطاقة للأطفال ويتم تخزينها بسهولة في جسم الطفل، كما أنها مهمة في مساعدة الجسم على استخدام بعض العناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها بشكل صحيح.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون: منتجات الألبان كاملة الدسم - زيوت الطبخ - لحم - سمك - المكسرات.

4: الكالسيوم

الكالسيوم ضروري للمساعدة في بناء عظام وأسنان صحية للطفل، إنه مهم أيضًا لتخثر الدم وللوظائف العصبية والعضلية والقلب.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم: حليب - الجبن - زبادي - صفار البيض - بروكلي - سبانخ.

5: الحديد

الحديد ضروري للطفل لبناء دم صحي يحمل الأكسجين إلى الخلايا في جميع أنحاء الجسم.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الحديد: اللحوم الحمراء - الكبد - دواجن - المحار - كل الحبوب - فاصوليا - المكسرات - الحبوب المدعمة بالحديد.

6: حمض الفوليك

حمض الفوليك ، ضروري للأمهات القريبين ، مهم جدًا أيضًا للأطفال. حمض الفوليك هو أحد فيتامينات ب، وهو ضروري للنمو الصحي وتطور خلايا الطفل، ويمكن أن يسبب نقص هذا الفيتامين فقر الدم.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من حمض الفوليك ما يلي: حبوب القمح الكاملة - عدس - حمص - سبانخ - الفاصوليا السوداء أو الفاصوليا.

7. الألياف

الألياف تساعد على انتظام الأمعاء عند الطفل. يمكن أن يلعب أيضًا دورًا في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان لاحقًا في الحياة.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الألياف ما يلي: حبوب القمح الكاملة - حمص - عدس - حبوب الكلى - بذور - المكسرات.

8. فيتامين أ

يخدم فيتامين أ مجموعة متنوعة من الأغراض للأطفال والبالغين، يساعد على النمو ، ويساعد العينين على التكيف مع الأضواء الخافتة والساطعة، ويحافظ على صحة الجلد ، ويعمل على منع العدوى.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من فيتامين أ ما يلي: جزر - البطاطا الحلوة - قرع - المشمش - سبانخ - بروكلي - الكرنب - زيوت السمك - صفار البيض.

9:فيتامين سي

يفعل فيتامين سي أكثر من مجرد محاربة نزلات البرد، كما أنه يجمع خلايا الجسم معًا ، ويقوي جدران الأوعية الدموية ، ويساعد الجسم على التئام الجروح، ومهم لبناء عظام وأسنان قوية.



تشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من فيتامين ج: الفواكه الحمضية (مثل البرتقال) - فراولة - طماطم - بطاطا - البطيخ - الكرنب - بروكلي - قرنبيط - سبانخ - بابايا - مانجو.