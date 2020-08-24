أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين.. وعيار 24 يسجل 235.24 ريال

كتبت : سماح حمدى

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 24-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 235.24 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب عيار 24

بنحو 235.24 ريال بما يعادل 62.73$



سعر الذهب عيار 22

بنحو 215.64 ريال بما يعادل 57.50$



سعر الذهب عيار 21 بنحو 205.84 ريال بما يعادل 54.89$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 176.44 ريال بما يعادل 47.05 $ سعر الذهب عيار 14

بنحو 137.23 ريال بما يعادل 36.59$



سعر الذهب عيار 12

بنحو 117.62 ريال بما يعادل 31.36$



سعر أوقية الذهب

بنحو 7,316 ريال بما يعادل 1,951$



سعر جنيه الذهب

بنحو 1,647 ريال بما يعادل 439.10$



سعر كيلو الذهب

بنحو 235,244 ريال بما يعادل 62,727$

ارتفعت أسعار الذهب، بعد أن عززت بيانات قاتمة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية المخاوف من تعاف أبطأ من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، مما أثر سلبا على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1947.83 دولار للأوقية.

والذهب مرتفع 0.2% منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد أن هوى 4.5% في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس، وهو أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1956.10 دولار.