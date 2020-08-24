أخبار المحافظات اليوم.. إقبال على حدائق الحيوان بالمحافظات وسط إجراءات احترازية

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

إقبال على حديقة حيوان الإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة



شهدت حديقة الحيوان بالإسكندرية، إقبالا فى أول يوم لإعادة التشغيل، بعد توقف 6 أشهر وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا . من جانبها قالت الدكتورة نبيلة عازر، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية، أن الحديقة بدأت اليوم فى استقبال جمهورها وبنسبة لا تتجاوز 50% من القدرة الاستيعابية للحديقة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإعادة تشغيل الحدائق والمتنزهات بنصف القدرة الاستيعابية لها .

حديقة الحيوان بالزقازيق تستقبل الزائرين بالكشف الحرارى والكمامات



وسط إجراءات احترازية مشددة، استقبلت حديقة الحيوان بالزقازيق، الزائرين أول يوم عمل لها، بعد فترة غلق امتدت 6 أشهر، تنفيذا لتعليمات الحكومة، لمنع تفشى فيروس كورونا، وسط فرحة عارمة من الأهالى .

توافد أهالى كفر الشيخ على حديقة الحيوان



شهدت حديقة الحيوان بمحافظة كفر الشيخ، توافد عدد من المواطنين، للتنزه مرتدين الكمامات، فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، واصطحب عدد من الزائرين أطفالهم للتنزه مع الحديقة، معبرين عن سعادتهم بالتنزه بين الحيوانات.

محافظ المنوفية يستجيب لليوم السابع ويأمر بصرف إعانة مالية لعجوز في أشمون



استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، السيدة المسنة نبوية إبراهيم عبد المجيد شرف، عجوز أشمون الشهيرة بأم عمرو، البالغة من العمر 65 عاماً، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، حيث قرر المحافظ صرف إعانة مالية عاجلة لمساعدتها على تحمل أعباء الحياة المعيشية، استجابة لما نشر على موقع اليوم السابع.

قرية "دير الجرنوس" بالمنيا تختتم احتفالاتها بذكرى دخول المسيح ومريم البتول



تحمل ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين، وتعد من التراث الديني العالمي والذي تنفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية في العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، باركت خلالها العائلة أكثر من 25 بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا الى دلتا النيل حتى وصلت الى أقاصى صعيد مصر . ويعتبر البئر المقدس أكثر الأماكن زيارة، وقال عدد من المشاركين: حرصنا على اتباع إجراءات السلامة من فيروس كورونا.

شرم الشيخ تستعد لاستضافة منتدى فنون شباب العالم فى دورته الثالثة



تستعد مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء لاستضافة منتدى فنون شباب العالم، خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل، برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فى انتعاشه جديدة لحركة السياحة واستئناف للأنشطة والمهرجانات العالمية فى ظل تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية .

أفواج السائحين من بقاع العالم المختلفة تزور سانت كاترين



تعد محمية سانت كاترين بمواقعها السياحية المميزة من أهم مناطق السياحة فى جنوب سيناء ذات الشهرة العالمية والتى ما إن فتح الباب أمام عودة السياحة بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية من كورونا حتى عاد إليها محبوها من كافة أنحاء العالم ومن كل محافظات مصر، وتشتهر سانت كاترين بعدد من المواقع السياحية التى تعد الأشهر، ولا تغيب عن أجندة كل زائر فردى كان أو فى أفواج للمدينة، بينهم زوار يحضرون للاستمتاع بأجوائها الهادئة وطبيعتها البكر ومناظرها الخلابة واخرين يبحثون بين صمت جبالها عن العلاج النفسى والراحة وزوار تقليديين يعتادون بين الحين والأخر على الوصول لمناطقها الدينية المقدسة . ويحرص زوار المدينة المقدسة على زيارة 10 معالم، أهمها الدير وشجرة العليقة وجبل موسى، وجبل البنات والمكتبة.

مصرع طفل وإصابة شخصين فى انهيار عقار قديم بطنطا



شهدت منطقة طه الحكيم التابعة لمدينة طنطا فى محافظة الغربية، انهيار عقار قديم بحارة حافظ وهبى أمس، وسط حالة من الفزع الشديد بين أهالى وساكني تلك المنطقة، الذين قاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية والتنفيذية على الفور، لإنقاذ ساكنى المنزل من أسفل الأنقاض .

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية بمساعدة أهالي المنطقة من استخراج جثة لطفل وذلك بعد استخراج شابين مصابين من تحت الأنقاض ، وفي حاله صحيه خطيرة، وتم نقله الي مستشفى طنطا الجامعي لمحاولة اسعافهم بينما تم نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى المنشاوى العام .

القبض على لاعب كرة قدم بنادى وادى دجلة لنشره صورا خادشة لفتاة



قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية فى جلستها المنعقدة اليوم، القبض على لاعب كرة قدم بنادي وادى دجلة، لاتهامه بنشر صور خادشة للحياء خاصة بفتاة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كما قررت المحكمة حجز القضية لجلسة يوم الخميس المقبل للنطق بالحكم .

متى يتم حل أزمة شاطئ النخيل بالإسكندرية؟ حالات غرق يومية وزحام للمصطافين رغم قرار الغلق