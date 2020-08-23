20 سبتمبر الحكم على 11 شخصا لاتهامهم بتعذيب عامل وتجريده من ملابسه بالبحيرة

البحيرة – فريق المحافظات

قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار ضياء محمد هريدى وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد السعدنى وأكرم محمدين الفضلى تحديد جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على 11 شخصا فى اتهامهم بتعذيب عامل زراعى وتجريده من ملابسه وربطه بأحد أعمدة الكهرباء عاريا بمركز حوش عيسى.

وبدأت أحداث الواقعة عندما شهدت قرية محمد رفعت التابعة لمركز حوش عيسى بالبحيرة جريمة مأسوية بشعة، حيث قام عدد من الأهالى بتعذيب عامل زراعى، وتقييده بعمود كهرباء عاريا تماما وسط القرية، وذلك تأديبا له لاتهامهم له بسرقة إحدى مزارع العنب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع مصورة لعمليات التعذيب البشعة للشاب، الذى يبلغ من العمر 28 عاما ويعمل عاملا باليومية.

وتضمنت مقاطع الفيديو قيام المتورطين فى الواقعة بتجريد المجنى عليه من ملابسه ليصبح عاريا تماما، ليتم تقييده من يده وقدمه وتعليقه أعلى عامود كهرباء وسط صرخاته وتوسلاته.

كما تضمنت مقاطع الفيديو قيام عدد من الأهالى بتعذيب المجنى عليه بواسطة أسلحة بيضاء، وضربه بالأيدى بشكل متواصل دون أى شفقه أو رحمة.

وبالفحص تبين قيام عدد من أهالى قرية محمد رفعت التابعة لمركز حوش عيسى بتعذيب "محمود. س. ع. خ" 28 سنة - عامل زراعى - مقيم بمركز كفر الدوار- وتجريده من ملابسه تماما وتوثيقه على أحد أعمدة الكهرباء، واستخدام أسلحة بيضاء فى عمليات تعذيبه وإرهابه وإكراهه على التوقيع إيصالات أمانة.

وكشفت تحريات مباحث قسم شرطة حوش عيسى برئاسة المقدم إسلام دياب والمقدم هانى صبحى مفتش المباحث، والنقيب محمود الفولى معاون المباحث قيام المتهمين فى الواقعة بعمليات تعذيب لاتهامهم المجنى عليه بسرقة كميات من العنب بداخل مزرعة بقرية الحسين التابعة لمركز الدلنجات يملكها "س .ع .ع" أحد أهالى قرية المجنى عليه، وتم تحرير المحضر رقم 9922 لسنة 2020 جنح مركز حوش عيسى.