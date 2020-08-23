وأضاف أن (نيوم) والمشاريع الموازية لها ستوفر الكثير من فرص العمل في السعودية وبقطاعات مختلفة وجديدة.. قائلا "نأمل كمواطنين أن ينجز مشروع نيوم بكل مستهدفاته وفي وقته.. وإذا أردنا ذلك فلا مجال لنا إلا أن نكون على قدر العمل والطموح المطلوب لهذا المشروع".

وفي العاشر من الشهر الحالي، أرست شركة (نيوم) عقدا مع شركة الإنشاءات العالمية الرائدة (بكتل) لتصميم وتطوير وإدارة مشروعات البنية التحتية الرئيسية في منطقة نيوم، ومن بينها تطوير بنية تحتية متكاملة ومنظومة تنقل متقدمة تتسم بكفاءة اتصالية عالية تشمل جميع المرافق الخدمية المصاحبة للربط بكل سلاسة بين مدن (نيوم) الإدراكية، التي سيتم إنشاؤها.