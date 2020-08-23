وزير الاتصالات: 361 مكتبًا للتوثيق الإلكترونى لخدمة المواطنين نهاية سبتمبر

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تسعى لجعل خدمات التوثيق مميكنة بشكل كامل، موضحة أن مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل ستكون مميكنة، وذلك من خلال تنسيق يتم بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات.



وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات لبرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الهدف هو أن مكاتب التوثيق يتم تطويرها وتقديمها بشكل مختلف للمواطن، موضحًا أن هناك تكاملاً بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية.



وأوضح وزير الاتصالات، أنه مع نهاية شهر سبتمبر سيكون هناك 361 مكتبا توثيقيا يقدم خدمات التوثيق للمواطن إلكترونيا، متابعا: نحن بصدد إنهاء منصة مصر الرقمية التي عليها مجموعة من الخدمات الحكومية أهمها خدمات التوثيق، حيث يمكن للمواطن يختار نوع التوكيل ويدخل كل البيانات ويسدد الرسوم الخاصة بالتوكيل ثم يتوجه لمكتب التوثيق كى يتحقق منه الموثق.



وفى سياق أخر، كان قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تقدمت 11 مركزا بآخر تقرير أصدرته Ookla العالمية بشان سرعات الإنترنت، حيث وصل متوسط السرعات إلى نحو 28.28 ميجابت/ث، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الرابع فى أفريقيا بشأن متوسط عدد السرعات، وعادة ما تكون المراكز متغيرة فى نتائج التقرير الشهرى والربع سنوي.



وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن التقرير الذى يتناقله البعض حاليا هو تقرير قديم، حيث تصدر الشركة العالمية تقريرها للجمهور بعد شهرين من إصداره ولكن المشتركين لديها يحصلون عليه لحظيا.



وكشف الوزير عن البدء بالمرحلة الثانية من خطة تطوير الإنترنت فى مصر لتغطية مناطق أكثر وتحسين الخدمة للعملاء.



ونفذت الحكومة ممثلة بالشركة المصرية للاتصالات المملوكة لها بنسبة 80% مشروع لتطوير الإنترنت عام 2019 باستثمارات تصل لما يقرب من 30 مليار جنيه، ورفع سرعات الانترنت بنحو 6 اضعاف للمستخدمين مع تخفيض سعر الجيجابت، ما كان له اثر السحر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط استهلاك عالى للإنترنت المنزلى وصل إلى 99% وفقا لأحدث تقرير لجهاز تنظيم الاتصالات.