اليوم السابع
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هطول أمطار غزيرة خلال اجتياح العاصفة "لورا" جمهورية الدومينكان

الأحد، 23 أغسطس 2020 06:05 ص
هطول أمطار غزيرة خلال اجتياح العاصفة "لورا" جمهورية الدومينكان أمطر غزيرة _ صورة أرشيفية
(رويترز)

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قال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير، إن العاصفة المدارية لورا تحدث أمطارا غزيرة فى جمهورية الدومينيكان.

 

وأوضح المركز، أنه رصد لورا على بعد 40 كيلومترا تقريبا من العاصمة سانتو دومينجو مصحوبا برياح سرعتها 80 كيلومترا فى الساعة.

 


هطول أمطار غزيرة

العاصفة لورا

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