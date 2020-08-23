هطول أمطار غزيرة خلال اجتياح العاصفة "لورا" جمهورية الدومينكان

قال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير، إن العاصفة المدارية لورا تحدث أمطارا غزيرة فى جمهورية الدومينيكان.
وأوضح المركز، أنه رصد لورا على بعد 40 كيلومترا تقريبا من العاصمة سانتو دومينجو مصحوبا برياح سرعتها 80 كيلومترا فى الساعة.
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قال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير، إن العاصفة المدارية لورا تحدث أمطارا غزيرة فى جمهورية الدومينيكان.
وأوضح المركز، أنه رصد لورا على بعد 40 كيلومترا تقريبا من العاصمة سانتو دومينجو مصحوبا برياح سرعتها 80 كيلومترا فى الساعة.
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