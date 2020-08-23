نائب محافظ المنيا يتابع عددا من الملفات مع رؤساء القرى بمركز ملوى.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماعا موسعا، مع رؤساء قرى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، وذلك للوقوف على آخر المستجدات وما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور اللواء أحمد السايس، رئيس المركز، ونواب رئيس المركز، والمهندس خالد طه، مدير التفتيش الهندسى بالمحافظة ومديرى الإدارات الهندسية، والتفتيش المالى والإدارى.

واستعرض نائب المحافظ عددا من التقارير والملفات المتعلقة بكافة القرى بالمركز والتى جاء من أهمها نسبة تنفيذ الإزالات، ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، وأعمال النظافة ورفع الإشغالات، والتجميل والصيانة.

وأكد نائب المحافظ، أن اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا شدد على تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون بالقرى، والمتابعة المستمرة والدقيقة لكل فنيى التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتى تقوم برصد أى متغيرات بنائية أو زراعية أو المخالفات بأى صورة، بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن، مما يساعد على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها فى المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

واستمع نائب المحافظ إلى رؤساء القرى حول عدد من المتطلبات والتحديات التى تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم الوظيفية، حيث وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير تلك المتطلبات لتيسير آليات العمل، مؤكدا تطويع كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمنظومة العمل، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وأنه لا مكان لأى مخالف أو مقصر.

كما أجرى نائب المحافظ، معاينة ميدانية لعدد من العقارات بالمدينة تحت الإنشاء، للتأكد من مطابقة تلك المبانى على أرض الواقع بالفعل لما هو مدون بالترخيص، والاشتراطات البنائية والتخطيطية والجراجات والرسومات الهندسية، والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم، للسماح لها باستكمال أعمال البناء، أو السماح بتوصيل المرافق لها فى حال الانتهاء منها.

كما تابع نائب المحافظ حملة لرفع الإشغالات بمدينة أبو قرقاص، يرافقه الدكتور محمد حلمى رئيس المركز، موجها بتكثيف أعمال النظافة والمتابعة المستمرة.