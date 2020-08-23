موجز الخدمات من تليفزيون اليوم السابع.. كمامات جديدة فى التموين بـ6 جنيهات

كتب محمود حسن

قدم تليفزيون اليوم السابع، هذا الصباح، موجزا لأهم أخبار الخدمات، أعده محمود حسن وقدمته نسرين فؤاد.



وبدأ الموجز من وزارة التربية والتعليم، حيث يؤدى اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة، الدور الثاني، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب.

ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي 110 ألف طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم استثنت هذا العام الطلاب المؤجلين لعذر قهري، حيث يمكن لهم الحصول على كامل درجاتهم، والدخول لدور امتحانات ثالث حال رسوبهم.





وبقي الموجز مع أخبار التعليم، حيث فتحت وزارة التعليم، باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين للطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية، على أن يكون مجموع درجات الطالب 98 بالمائة وحاصل على الدرجة النهائية فى مادة واحدة على الأقل، أو أن يكون مجموع درجات الطالب 95 بالمائة وحاصل على الدرجة النهائية فى مادتين على الأقل.





نسرين فؤاد



وإلى وزارة الصحة التى أكدت على تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات للمرضى لمنع اختلاطهم بمصابي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الأدوية يتم صرفها للمرضى بشكل منتظم خاصة المصابين بكورونا.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن مصر تخطت الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد بنجاح، رغم عدم وجود خبرات مسبقة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى تخوف من مواجهة الموجة الثانية.



وإلى وزارة التموين، التى قالت إنها ستواصل صرف الكمامات للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه، في حين تم طرح نوع جديد من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك، وذلك بهدف توريد أنواع أخرى للصرف على البطاقات التموينية.





وفى سوق اللحوم، شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد تراجعا فى السوق المحلى، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرف التجارية، وتباينت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 إلى 140 جنيها، بينما وصلت أسعار الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، وسجلت اللحوم الضأن 120 بين 140 جنيها، بينما استقرت اسعار اللحوم الجملى 100-120 جنيها.



أما أسواق الذهب فقد أقفلت على ارتفاع طفيف، حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 سعر 858 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع أوقية الذهب إلى 1940 دولارا بزيادة بلغت 10 دولارات تقريبا.



فيما استقر سعر الذهب من عيار 18 عند 735 جنيها أمس.





واختتمت النشرة بأخبار الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقسا مائلا للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، كما يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، ومعتدل على صعيد مصر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 ، أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.