مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23/8/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:55 ص
توقيت صلاة الظهر 11:58 ص
ميعاد صلاة العصر 3:33
موعد صلاة المغرب 6:29
ميعاد صلاة العشاء 7:50
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:57 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03
موعد صلاة العصر 3:40
توقيت صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 7:58 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:50
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
موعد صلاة العصر 3:30 م
ميعاد صلاة المغرب 26: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:47 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:47 ص
توقيت صلاة الظهر 11:46
موعد صلاة العصر 3:19
توقيت صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:35 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:00 ص
توقيت صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 3:21 م
توقيت صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:34
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:38 ص
توقيت صلاة الظهر 12:24 م
موعد صلاة العصر 3:48 م
موعد صلاة المغرب 6:49 م
ميعاد صلاة العشاء 8:01 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:32 ص
توقيت صلاة الظهر 12:24 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
موعد صلاة المغرب 6:55 م
توقيت صلاة العشاء 8:07 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:04 ص
توقيت صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 3:25 م
ميعاد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:39 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:41
توقيت صلاة الظهر 11:43 م
ميعاد صلاة العصر 3:18 م
موعد صلاة المغرب 6:16
موعد صلاة العشاء 7:35 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:34 ص
توقيت صلاة الظهر 12:26 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
توقيت صلاة المغرب 6:51 م
موعد صلاة العشاء 8:08 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:17 ص
توقيت صلاة الظهر 12:30 م
موعد صلاة العصر 4:11 م
توقيت صلاة المغرب 7:08 م
موعد صلاة العشاء 8:33
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:49 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
ميعاد صلاة العصر 3:26 م
توقيت صلاة المغرب 6:22 م
مواقيت صلاة العشاء 7:43 م
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