مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23/8/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 3:55 ص

توقيت صلاة الظهر 11:58 ص

ميعاد صلاة العصر 3:33

موعد صلاة المغرب 6:29

ميعاد صلاة العشاء 7:50

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:57 ص

توقيت صلاة الظهر 12:03

موعد صلاة العصر 3:40

توقيت صلاة المغرب 6:35 م

موعد صلاة العشاء 7:58 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:50

توقيت صلاة الظهر 11:54 م

موعد صلاة العصر 3:30 م

ميعاد صلاة المغرب 26: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:47 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:47 ص

توقيت صلاة الظهر 11:46

موعد صلاة العصر 3:19

توقيت صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:35 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:00 ص

توقيت صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 3:21 م

توقيت صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:34

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:38 ص

توقيت صلاة الظهر 12:24 م

موعد صلاة العصر 3:48 م

موعد صلاة المغرب 6:49 م

ميعاد صلاة العشاء 8:01 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:32 ص

توقيت صلاة الظهر 12:24 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

موعد صلاة المغرب 6:55 م

توقيت صلاة العشاء 8:07 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:04 ص

توقيت صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 3:25 م

ميعاد صلاة المغرب 6:26 م

موعد صلاة العشاء 7:39 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:41

توقيت صلاة الظهر 11:43 م

ميعاد صلاة العصر 3:18 م

موعد صلاة المغرب 6:16

موعد صلاة العشاء 7:35 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:34 ص

توقيت صلاة الظهر 12:26 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

توقيت صلاة المغرب 6:51 م

موعد صلاة العشاء 8:08 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:17 ص

توقيت صلاة الظهر 12:30 م

موعد صلاة العصر 4:11 م

توقيت صلاة المغرب 7:08 م

موعد صلاة العشاء 8:33

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 3:49 ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

ميعاد صلاة العصر 3:26 م

توقيت صلاة المغرب 6:22 م

مواقيت صلاة العشاء 7:43 م