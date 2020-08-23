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مشروع لترميم وتجديد جداريات السور الداخلى والخارجى لجامعة حلوان.. صور

الأحد، 23 أغسطس 2020 01:40 م
مشروع لترميم وتجديد جداريات السور الداخلى والخارجى لجامعة حلوان.. صور مشروع لترميم وتنظيف جداريات السور الداخلى والخارجى لجامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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نفذ طلاب وطالبات مركز الفنون التشكيلية بالنشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، مشروعا لترميم وتنظيف وتجديد جداريات السور الداخلى والخارجى للجامعة، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، باشراف الادارة العامة لرعاية الشباب وبالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان.
 
وتم عقد محاضرة تعريفية للطلاب خلال فعاليات الترميم والتجديد حاضر فيها  الدكتور حسام راضي الأستاذ بكلية الفنون الجميلة  تناولت كيفيه أعمال الترميم و التنظيف ولزق الالوان و تثبيتها .
 
وعقب أعمال الترميم والتنظيف أظهر الطلاب الأعمال الفنية الرائعة والجداريات على السور الداخلي والخارجي للجامعة والتي نفذها زملائهم في السابق لتظهر إبداعات الطلاب  ورسوماتهم لتعبر لوحاته الفنية الإبداعية على أن الفن يعمل على تواصل الاجيال ويعتبر مؤثراً حقيقيا يسهم في عمليات التجديد والتطوير. جدير بالذكر أن هذه الاعمال الفنيه للطلاب قدمت رساله فنية تهدف إلى الارتقاء بالذوق والجمال عبر الأجيال. 
 
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