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مستشار الرئيس اللبنانى: سعد الحريرى من أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة

الأحد، 23 أغسطس 2020 09:02 م
مستشار الرئيس اللبنانى: سعد الحريرى من أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة سعد الحريرى
كتب أحمد عرفة

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قال رفيق شلال مستشار رئيس الجمهورية اللبناني، إن ما حدث من انفجار في لبنان خلال الساعات الماضية هو انفجار عادى، حسب المعلومات التي وصلت لنا فهى قنبلة يدوية قديمة الصنع كانت موجودة وحدث حريق، وانفجرت القنبلة على ضوء الحرارة التي نتجت عن الحريق ولم يكن هناك أضرار.

وبشأن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، قال مستشار رئيس الجمهورية اللبناني، في تصريحات لبرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، إن المشاورات التي يقوم بها الرئيس اللبناني ميشال عون لتشكيل الحكومة الجديدة بدأت وما زالت مستمرة ولن تطول كثيرًا وسيتم تحديد اسم رئيس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية اللبناني، أن سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان الأسبق هو أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة لما له من حضور وتأثير، ولكن ما زال الأمر في إطار الحوار والمفاوضات وهناك أسماء أخرى مرشحة أيضًا.


رفيق شلال

لبنان

ميشال عون

سعد الحريرى

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