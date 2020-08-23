مرصد الأزهر يحلل الهجمات الإرهابية بإفريقيا.. ومتابعة أوضاع المسلمين فى الهند

كتب ـ لؤى على

سلطَ مرصد الأزهر لمكافحة التطرّف الضوء على عدد من القضايا الهامة التى شغلت الرّأي العَام العربيّ والعالميّ خلال الأسبوع الماضي. ففى إطار متابعته المستمرة لأحوال المسلمين حول العالم، تابع المرصد إحياء إسبانيا للذكرى الثالثة للهجمات الإرهابيّة التي تعرّضت لها العاصمة القطلونية في 17 أغسطس 2017، آملًا أن تضع الجهود الدوليّة حدًا لمثل تلك العمليات وأن ينتهي كابوس التنظيمات الإرهابيّة التي تسعى في الأرض فسادًا إلى الأبد.

كما حذّر المرصد في منشورين باللغتين الإسبانية والعربية من مَغَبّة تصرفات حزب "فوكس" اليمينيّ المتطرّف، وذلك عقب نشره لصورة طفل من ضحايا حادث برشلونة؛ بهدف التحريض ضد المسلمين في إسبانيا.

وتحليلًا للهجوم الإرهابيّ الذي استهدف أحد الفنادق بالعاصمة الصوماليّة مقديشو، وراح ضحيته نحو 15 قتيلًا وعشرات المصابين، أشار المرصد إلى أن سبب استهداف "حركة الشباب" المتواصل للفنادق المعروفة في الصومال، هو أنها تستضيف عددًا كبيرًا من المسئولين الحكوميين؛ مما يستوجب تكاتف الجهود المحليّة والإقليميّة والدوليّة للتصدي لتلك الحركة.

ومع تصاعد الهجمات الإرهابيّة في القارة الإفريقيّة، أعدّ المرصد إحصائية بعدد العمليات الإرهابيّة التي نفّذت في إفريقيا خلال شهر يوليو 2020، والذي شهد زيادة مُطّردة مقارنةً بالشهر الماضي، حيث سجّل هذا الشهر نحو 50 عملية إرهابيّة.

وعلى صعيد آخر، نشر المرصد مقالًا بعنوان "سموم التعصب في الهند" أشار فيه إلى أن التطرّف والإرهاب لا علاقة له بالأديان والمعتقدات، بل له علاقة بالأشخاص الذين يميلون إلى استخدام العنف ظنًّا منهم بأنهم يدافعون بذلك عن أديانهم ومعتقداتهم.

ولخطورة الفِتنة وآثارها السلبيّة على الفرد والمجتمع، نشر المرصد مقالًا باللغة الإنجليزيّة بعنوان "Evils of the Tongue"، "آفات اللسان". كما تطرق إلى وضع المرأة داخل التنظيمات الإرهابيّة وذلك في مقاله المنشور بعنوان "صراع الأدوار الاجتماعيّة للمرأة داخل تنظيم داعش الإرهابي.

من ناحية أخرى، قام المرصد بنشر العديد من الرسائل باللغة الإنجليزيّة وغيرها من اللغات ضمن حملة "Educate Yourself"، "ثقف نفسك"، والتي تضمنت رسائل مثل حرمة تكفير الآخر، والدروس المستفادة من الهجرة النبويّة.

وبهذا يستمر مرصد الأزهر في متابعة أوضاع المسلمين في العالم، ورصد وتحليل أنشطة التنظيمات الإرهابيّة لبيان سُبل التصدي لها والحدّ من خطرها.