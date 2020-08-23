مدير حديقة حيوان الإسكندرية: لن يسمح للزاور بالدخول دون ارتداء كمامة (صور)

الإسكندرية جاكلين منير

قالت الدكتورة نبيلة عازر، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية ، أن الحديقة سوف تبدأ فى استقبال جمهورها بدءًا من يوم الاثنين القادم، وبنسبة لاتتجاوز 50% من القدرة الاستيعابية للحديقة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإعادة تشعيل الحدائق والمتنزهات بنصف القدرة الاستيعابية .

وأوضحت الدكتورة نبيلة عازر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إدارة الحديقة قامت بتكثيف استعداداتها لاستقبال الجمهور لأول مرة منذ 5 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، من خلال تكثيف حملات التعقيم، حيث تم تعقيم كافة أرجاء الحديقة وبيوت الحيوانات ومتحف الحديقة ومكاتب العاملين، مؤكدة أنه سيتم تعقيم الحديقة 3 مرات يوميا أثناء إعادة الشتغيل، قبل الفتح وبعد الإغلاق وأثناء النهار خلال استقبال الجمهور.

وتابع، كما أنه لن يسمح لأحد بالدخول الإ بإرتداء الكمامة لكلا من العاملين على البوابات والموظفين ومشرفى بيوت الحيوانات حفاظا على الصحة العامة، مع توفير كافة المواد المطهرة و3 كواشف للحرارة لقياس درجة حرارة الزائرين قبل الدخول، بالاضافة إلى وضع علامات التباعد الاجتماعى أمام شباك التذاكر منعا للتزاحم .

وأشارت الدكتورة نبيلة عازر إلى أنه خلال فترات الغلق استقبلت الحديقة 10 ولادات جديدة، للأسد الأفريقى والقرد الحبشى والكبش الأروى والحصان واعلبنج السودانى، و النسانيس.

يذكر أن حديقة حيوان الإسكندرية هى ثانى أكبر حديقة حيوان فى مصر بعد حديقة حيوان الجيزة، وتقع على مساحة 24 فدانا بمنطقة النزهة، وتقع بجوار حدائق أنطودنيادس الشهيرة وبها برج عال لمشاهدة الحديقة من أعلى ومتحف للتاريخ الطبيعى.



















