اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 10:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير حديقة حيوان الإسكندرية: لن يسمح للزاور بالدخول دون ارتداء كمامة (صور)

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:30 ص
مدير حديقة حيوان الإسكندرية: لن يسمح للزاور بالدخول دون ارتداء كمامة (صور) حديقة حيوان الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة نبيلة عازر، مدير حديقة الحيوان بالإسكندرية ، أن الحديقة سوف تبدأ فى استقبال جمهورها بدءًا من يوم الاثنين القادم، وبنسبة لاتتجاوز 50% من القدرة الاستيعابية للحديقة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإعادة تشعيل الحدائق والمتنزهات بنصف القدرة الاستيعابية .

وأوضحت الدكتورة نبيلة عازر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إدارة الحديقة قامت بتكثيف استعداداتها لاستقبال الجمهور لأول مرة منذ 5 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، من خلال تكثيف حملات التعقيم، حيث تم تعقيم كافة أرجاء الحديقة وبيوت الحيوانات ومتحف الحديقة ومكاتب العاملين، مؤكدة أنه سيتم تعقيم الحديقة 3 مرات يوميا أثناء إعادة الشتغيل، قبل الفتح وبعد الإغلاق وأثناء النهار خلال استقبال الجمهور.

وتابع، كما أنه لن يسمح لأحد بالدخول الإ بإرتداء الكمامة لكلا من العاملين على البوابات والموظفين ومشرفى بيوت الحيوانات حفاظا على الصحة العامة، مع توفير كافة المواد المطهرة و3 كواشف للحرارة لقياس درجة حرارة الزائرين قبل الدخول، بالاضافة إلى وضع علامات التباعد الاجتماعى أمام شباك التذاكر منعا للتزاحم  .

 وأشارت الدكتورة نبيلة عازر إلى أنه خلال فترات الغلق استقبلت الحديقة 10 ولادات جديدة، للأسد الأفريقى والقرد الحبشى والكبش الأروى والحصان واعلبنج السودانى، و النسانيس.

يذكر أن حديقة حيوان الإسكندرية هى ثانى أكبر حديقة حيوان فى مصر بعد حديقة حيوان الجيزة، وتقع على مساحة 24 فدانا بمنطقة النزهة، وتقع بجوار حدائق أنطودنيادس الشهيرة وبها برج عال لمشاهدة الحديقة من أعلى ومتحف للتاريخ الطبيعى.

حديقة حيوان الاسكندرية (21)
 

 

حديقة حيوان الاسكندرية (22)
 

 

حديقة حيوان الاسكندرية (23)
 

 

حديقة حيوان الاسكندرية (24)
 

 

حديقة حيوان الاسكندرية (29)
 

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

حديقة الحيوان

المنتزهات

حدائق

كورونا

الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة