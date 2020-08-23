محافظ بورسعيد يلتقى عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنطقة الصناعية، جاء ذلك بحضور اللواء علاء المالكى، مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد آخر تطورات العمل بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا أننا نقدم كافة الدعم والتسهيلات للمستثمر الجاد والذى يساهم فى دفع وزيادة معدلات الإنتاج بالمحافظة، و لا نسمح بأى محاولات لاهدار المجهودات المبذولة لرفع اسم مصر عاليا فى مجال الصناعة، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين داخل مصانع الانتاج، و بذل الجهد والعمل الجاد للارتقاء بمستوى الانتاج والصناعة بالمحافظة.



جانب من الاجتماع