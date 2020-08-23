محافظ بورسعيد يستعرض المخطط التفصيلى لمشروع مول الفرما

بورسعيد- السيد فلاح

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعًا، لمناقشة المخطط التفصيلى لمشروع مول الفرما ببورسعيد، والذى سيمثل إضافة للمشروعات العملاقة فى المجال التجارى والسياحى بالمحافظة، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، والدكتور ضياء الدين إبراهيم، استشارى المشروع وعدد من الجهات المنفذة للمشروع.

واستمع محافظ بورسعيد لكافة الجوانب المتعلقة بمشروع مول الفرما ببورسعيد من االاستشارى المختص، و تم مناقشة المواعيد الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع، وكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بأسرع وقت وعلى أعلى مستوى.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يمثل إضافة للمشروعات الخدمية والتنموية على أرض بورسعيد، ويساهم فى تحقيق الرواج التجارى للمحافظة، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيًا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية القائمة على تنفيذ المشروع، لافتًا إلى أن بدء التشغيل التجريبى لمشروع مول الفرما سيكون فى بداية ديسمبر المقبل، مشددًا على تكثيف الجهود والعمل المتواصل على أعلى مستوى، نظرًا لأنه يمس المواطن بصفة مباشرة فى المجال التجارى، ولابد من تقديم خدمات متميزة ومشرفة لأبناء المحافظة، لافتا إلى أن المحافظة تقدم كافة الدعم والتسهيلات لكافة الجهات لإتمام المشروع فى أقرب وقت.

يذكر أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يعد من المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد، ويشمل سوق تجارى مجمع، على غرار الأسواق الحضارية ببورسعيد، ويشمل مطاعم، ومحال تجارية، وكاميرات مراقبة، ومصاعد داخلية، وأماكن ترفيهية، بما يساهم فى دعم وتنشيط القطاع التجارى ببورسعيد.