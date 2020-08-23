اليوم السابع
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كيف تشحن عداد الكهرباء من المنزل فى أقل من دقيقتين؟

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:00 ص
كيف تشحن عداد الكهرباء من المنزل فى أقل من دقيقتين؟ عداد كهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" كل ما يجب معرفته عن طرق شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول بتقنية Nfc، فى أقل من دقيقتين وبدون الخروج من المنزل.

وفيما يلى خطوات شحن عداد الكهرباء باستخدام المحمول:

1- يجب التأكد من أن موبايلك بيدعم خاصية Nfc، هو تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2- أنواع الأبليكيشن الموجودة في السوق والتى من خلالها سيتم الشحن من خلال الموبايل 1ـــ shal gtpay 2ـــ my fawry 3ــ كهرباء خالص

3- إذا كان عداد الكهرباء جلوبال سيتم استخدام أبليكشن sahl gtpay و و my fawry , وكهرباء خالص يتم استخدامهم لباقى أنواع العدادات مسبوقة الدفع

 بعد تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية:

1ــ فتح الابليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك .

2ــ قم بتحديد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها

3ــ في حالة اختيار prepaid هيظهرلك " لو عايز تشحن " قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.

4- حدد المبلغ المطلوب للشحن.

5- اختار الدفع عبر الفيزا

6- ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا 

7- وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم وضع الكارت بالعداد.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

العداد مسبوق الدفع

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

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