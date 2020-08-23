كيف تستفيد من تطبيق البالطو للعلاج عن بعد بمنظومة التأمين الصحى الشامل؟

كتب ـ وليد عبد السلام

"التطبيب عن بعد" أحدث صيحات العلاج في منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية، باعتبارها الذراع التنفيذية لتقديم الخدمة العلاجية لأكثر من مليون منتفع بمحافظة بورسعيد، كونها أول محافظة يتم فيها تشغيل النظام رسميا، فتطبيق أحدث صيحات العلاج عن بعد تؤمنه هيئة الرعاية الصحية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، وكذلك لجميع منتفعي المنظومة لتفادي الضغط على المستشفيات والوحدات الصحية التي تتولى الفحص الطبي عبر تطبيق "البالطو" الذي يقدم الخدمات الطبية للمنتفعين من خلال مجموعة من أمهر الأطباء والاستشاريين في 8 تخصصات طبية.

فكون التطبيق منصة رقمية تتيح للمنتفعين التواصل مع الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في تخصصات "الأطفال، النساء والتوليد، النفسية، التغذية، الجلدية والتناسلية"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، بما يتسق مع معايير الجودة التي تضمن توفير خدمة طبية متميزة ويكون التواصل مع المنتفع إما عن طريق المحادثات الكتابية أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو مع الطبيب المختص

ويتم الانتفاع بالتطبيق عن طريق التسجيل برقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية للتأكيد؛ لتمكين المريض أو المنتفع من الدخول للتطبيق، كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة به، ومن ثَّم يقوم المريض باختيار التخصص، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الاستشارة من خلال رسالة على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24ساعة.

وفعليا تم إطلاق الخدمة في محافظة بورسعيد لتصبح متاحة للمنتفعين بينما تستعد محافظة الأقصر للاستفادة من الخدمة منتصف الشهر المقبل كثاني محافظة مزمع تطبيق التأمين الصحي الشامل بها خلال الفترة المقبلة، وتطبيق البالطو يتيح تواصل المرضى مع عدد من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين المسجلين بالتطبيق إما عن طريق المحادثات المكتوبة أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو مع الطبيب المختص

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، أن هيئة الرعاية الصحية تضع نصب عينها توجيها القيادة السياسية برفع كفاءة الخدمة الطبية واستغلال المنصات الرقمية لتسهيل تقديم الخدمة بما يتوافق مع معايير الجودة وضمان حقوق المريض وتابع أن الهيئة قريبا سيتم إعلانها أول هيئة ذكية في مصر بعد رقمنه جميع خدماته وقال: جائحة كورونا استقادنا منها بضرورة توفير البدائل الآمنة لتقديم الخدمة.

وأشار السبكي إلى أن مبادرة "اطمن" التي أطلقتها الهيئة أحد روافدها العلاج عن بعد أو التطبيب الإلكتروني، لافتا إلى أن خدمات البالطو متاحة لجميع المنتفعين بمنظومة التأمين الشامل خاصة ببورسعيد بدون أي تكاليف مالية على الإطلاق وتوفر مجموعة من الكفاءات الطبية الأكثر تميزا.

يشار إلى أن تقديم خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد، للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، يتم عبر تطبيق البالطو الذي يعمل على الهواتف الذكية ، بمشاركة (93) طبيبا من كبار الأطباء والاستشاريين في أهم التخصصات الطبية المختلفة، حيث يضم [ (16) استشاري وأخصائي في أمراض الباطنه، (15) استشاري وأخصائي في أمراض النساء، (15) استشاري وأخصائي أطفال، (12) استشاري وأخصائي في التغذية، (7) استشاريين وأخصائيين في أمراض القلب، (8) استشاريين وأخصائيين في مجال طب الأسرة، (10) استشاريين وأخصائيين في الأمراض النفسية، (10) استشاريين وأخصائيين في الأمراض الجلدية.