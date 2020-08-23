كيف أنهت أسوان مشكلة الكهرباء بالإسكان الاجتماعى؟ فى 6 نقاط

أسوان - صلاح المسن

أنهت الحكومة مشكلة الكهرباء بعمارات الإسكان الاجتماعى بحى الصداقة الجديد بمدينة أسوان والتى تضم 1632 وحدة سكنية تابعة لجهاز التعمير بـعد توفير دعم 14 مليون جنيه من جهاز التعمير لجنوب الصعيد تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تجاوباً مع المطالب الجماهيرية

اليوم السابع يقدم كيف أنهت محافظة أسوان مشكلة الكهرباء بالإسكان الإجتماعى في 6 نقاط أسوان:



أولا : أنهت محافظة أسوان مشكلة الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربائى ومشكلة عدم إنارة الشوارع الداخلية لعمارات الإسكان الاجتماعى بحى الصداقة الجديد

ثانيا: اللواء أشرف عطية محافظ أسوان كلف نائبه الدكتور أحمد شعبان بالتنسيق مع منطقة تعمير أسوان التابعة لجهاز التعمير لجنوب الصعيد

ثالثا: منطقة تعمير أسوان التابعة لجهاز التعمير لجنوب الصعيد التابع لوزارة الإسكان، خصصت 14 مليون جنيه لإنهاء هذه المشكلة بشكل جذرى بالتعاون مع قطاع كهرباء أسوان

رابعا : تم تركيب 13 محول كهربائى و 18 لوحة جهد منخفض

خامسا : تم تركيب 240 عمود إنارة بالكشافات

سادسا : تم تركيب التوصيلات والكابلات الكهربائية من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين بعمارات الإسكان الإجتماعى