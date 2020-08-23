قائد عمليات البصرة يأمر بعدم استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين

كتب أحمد عرفة

أمر قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزالق، القوات الأمنية العراقية، بعدم استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل، وأضاف قائد عمليات البصرة: على القوات الأمنية تحديد المندسين والمسيئين فى التظاهرات.

ولم تمض ساعات قليلة على وصول رئيس الحكومة العراقية إلى محافظة البصرة التى تعيش منذ أيام أوقاتًا عصيبة مع استمرار مسلسل اغتيالات الناشطين والصحافيين والباحثين فى العراق، حتى أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمى عن انطلاق قوة أمنية فجر الأحد، لاعتقال القتلة فى البصرة، بحسب موقع "العربية. نت".

وأكد مصطفى الكاظمى خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية فى مقر قيادة عمليات البصرة فى وقت سابق ليل السبت، أن وجوده فى المحافظة جاء لأمر استثنائى، وقال: "أنتظر منكم عملا جادا، وعليكم الكشف عن المجرمين بأسرع وقت".