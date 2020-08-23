فيديو.. تعرف على "جون ويكلف" أبرز مصلحى الكنيسة الأسقفية

كتب مايكل فارس

انتجت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الجزء الثانى من فيلم "تاريخ الكنيسة الأسقفية فى العالم" وكيف بدأت الذى يتناول قصة جون ويكلف الراهب والاستاذ فى جامعة أكسفورد سنة 1300.

تناول الفيلم علاقة جون ويكلف بالكتاب المقدس حين اكتشف عجز المؤمنين عن فهم الأسس الأيمانية بسبب اللغة اللاتينية التى ترجم إليها الكتاب المقدس حيث كانت تستخدم للصلاة فى كنيسة روما.

الفيلم كشف حرص ويكلف على ترجمة الكتاب المقدس إلى الإنجليزية حتى يسهل للمؤمنين قراءته والصلاة به وبدأ جون ويكلف بترجمة المخطوطات وحين علم بابا روما بذلك امر بنعه من التدريس فى الجامعة وهو الأمر الذى لم يوقف ويكلف عن عملية الترجمة ورعاية تلاميذ كُثر فى كافة أنحاء أوروبا.

جدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.