وبلغ عدد المرضى الذين يعانون من أعراض حادة والذين تم نقلهم إلى المستشفى في طوكيو 39 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أي شخصين أكثر من يوم إحصائية يوم أمس السبت، وفقًا لحكومة العاصمة.

في السياق ذاته، أشار بعض خبراء الصحة مؤخرًا إلى أن عودة ظهور العدوى وصلت بالفعل إلى ذروتها في أواخر يوليو الماضي .. لكن العاصمة اليابانية - التي يبلغ عدد سكانها قرابة 14 مليون نسمة - أبقت على أهبة الاستعداد لمواجهة جائحة الفيروس التاجي عند أعلى مستوياتها من بين أربعة مستويات، مما يعني "انتشار العدوى".

وقررت حكومة العاصمة إغلاق المؤسسات التي تقدم المشروبات الكحولية والمطاعم الليلية بحلول الساعة 10 مساءً حتى نهاية أغسطس الجاري لتقليل مخاطر الإصابة.