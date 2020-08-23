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طلاب الثانوية العامة "دور ثان" يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الأحد، 23 أغسطس 2020 02:00 ص
طلاب الثانوية العامة "دور ثان" يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية الامتحانات
كتب محمود طه حسين

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يؤدى اليوم الأحد، 23 أغسطس 2020، طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب.
 
ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي (110900) طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.
 
وشدد الدكتور رضا حجازي على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.
 
 
ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.
 
 
 

 
 
 
 

 


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