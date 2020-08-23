صور .. محافظ القليوبية يزيل كافيتريا مخالفة فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أزال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، كافتيريا مقامة بدون ترخيص، ومتعدية على خط التنظيم على مساحة 80م2 بحي غرب شبرا الخيمة، بالإضافة إلى محل مخالف، وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور عثمان شعلان رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأكد "الهجان"، على أنه لا تهاون في التصدي لكافة صور التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، ومواجهة كافة صور وأشكال البناء المخالف والتعديات والإشغالات العشوائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، لاستعادة حق الشعب وهيبة الدولة من خلال إزالة التعديات على أملاك الدولة والمباني المخالفة، ورفع الإشغالات بمدن ومراكز المحافظة، ومن خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وبالتنسيق مع قيادات الوحدة المحلية الذين جرى تكليفهم بالتواجد الميداني والإشراف المباشر على تنفيذ حملات الإزالة وتطبيق القانون والتأكيد على هيبة الدولة وحق الشعب.

كما أجرى المحافظ جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق ناصر للمشاة بحي غرب شبرا الخيمة، ضمن خطة المحافظة لتطوير (نفق ناصر - نفق النيل - نفق الجوازات) بتكلفة 20 مليون جنيه، والتي تمثل أهمية قصوى لعبور المشاة بميدان المؤسسة، وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

وتشتمل أعمال التطوير على جدار حوائط الأنفاق وعزلها لمنع أي تسريب للمياه، بالإضافة إلى تغطية الأرضية والحوائط بالرخام ودهان المداخل والمخارج، وعمل الإضاءة الكافية لإنارة الأنفاق.

ووجه الهجان بالالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتى لا تظهر مشكلات في المستقبل بعد افتتاحها، موضحًا أن تلك الأنفاق تمثل أهمية قصوى للمواطنين، ويستخدمها آلاف العابرين يوميًا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة، وكلية الزراعة، ومستشفى النيل، وخلال الجولة أعطى المحافظ، تعليمات للقائمين على العمل بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت.

كما تابع المحافظ، حل مشكلة تسرب المياه بنفق ناصر، ووضع أنسب الحلول الهندسية والعلمية لمعرفة مصدر ونوع المياه التي تتسرب داخل النفق، حيث التقى المحافظ بالمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، وبعض من مسؤولي الشركة، حيث جرى تحديد أنسب طرق علاج المشكلة سواءً عن طريق حقن النفق أو تغيير خطوط المياه أو الصرف الصحي بالمنطقة بالكامل.

رافق المحافظ، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور عثمان شعلان رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة.