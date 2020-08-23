صور.. حملة إزالة للتعديات ومخالفات البناء ورفع الإشغالات بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات إزالة تعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهاً بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، من تنفيذ 35 قرار إزالة تعدي علي المجاري المائية بمساحة 9417م، على مصرف الثلاثين بالتفتيش، للحفاظ على الأراضي الزراعية، وتطهير المصارف، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية خالية من أي تعدي، بالتنسيق مع مركز الشرطة ولجنة الإزالات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، من إزالة كافة الإشغالات، بالطرق العامة والشوارع الرئيسية بالمدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تمكنت حملة مدينة سيدي سالم برئاسة شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، من رفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة وكذا بالسوق الأسبوعي للمدينة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، واستمرار اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع قسم الإشغالات.

وأشرف اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بكافة الشوارع والميادين بالمدينة، وذلك لرفع وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقي، وتحقيق السيولة المرورية.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على رافد الطريق الدولى، حيث تم إزالة جميع التعديات بنطاق المركز والمدينة، بالإضافة إلى رفع وإزالة كافة الإشغالات بشوارع " الجمهورية، الخلفاء الراشدين، الدستور، عبد الهادى راضى، البلدية، الجيش، النبوى المهندس"، حيث تم مصادرة جميع الإشغالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، وذلك بالتنسيق مع قسم الإزالات والإشغالات.

وأشرَف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال الحملة المكبرة لرفع الإشغالات بالمحطة، وشارع السوق، حيث تم إزالة التعديات على الشارع الرئيسى، فضلا عن إزالة الإعلانات المخالفة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات داخل المدينة والقرى، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، ومنع وجود تزاحم، وذلك بالتنسيق مع قسم الإزالات والإشغالات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.