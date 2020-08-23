صور.. حريق هائل يدمر مكتب النائب العام الإندونيسى فى جاكرتا

كتب وكالات

اندلع حريق هائل بمبنى مكتب المدعى العام الإندونيسى بمنطقة "كيبايوران بارو" بجنوبى العاصمة جاكرتا، والذى يتألف من ستة طوابق، حيث شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان وهى تتصاعد من المبنى، بحسب "صور بثتها وكالة "رويترز".

ونقل موقع "ديتيك دوت كوم" الإخبارى الإندونيسى عن المتحدث باسم مكتب المدعى العام الإندونيسى هارى سيتيونو، قوله أن الحريق اندلع فى الدور السادس من مبنى المدعى العام ثم امتد للدور الثالث كما احترقت بعض الأشجار المحيطة بالمبنى .

وأضاف المتحدث أن مكتب مساعد المدعى العام للاستخبارات وإدارة الموارد البشرية تعرض لأضرار جسيمة خلال الحريق ، مشيرا إلى أنه توجد نسخا احتياطية من البيانات والوثائق الخاصة بالتوظيف والموارد البشرية.

وشاركت فى إخماد الحريق الذى بدأ فى الساعة العاشرة وعشر دقائق من مساء اليوم السبت 23 عربة إطفاء ومئة وعشرون من رجال الإطفاء.



جهود السيطرة على حريق مكتب النائب العام الاندونيسي



حريق بمكتب النائب العام الاندونيسي



محاولات اطفاء النيران بمكتب النائب العام الاندونيسي