اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 07:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. حريق هائل يدمر مكتب النائب العام الإندونيسى فى جاكرتا

الأحد، 23 أغسطس 2020 06:00 ص
صور.. حريق هائل يدمر مكتب النائب العام الإندونيسى فى جاكرتا جهود السيطرة على حريق مكتب النائب العام الاندونيسي
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اندلع حريق هائل بمبنى مكتب المدعى العام الإندونيسى بمنطقة "كيبايوران بارو" بجنوبى العاصمة جاكرتا، والذى يتألف من ستة طوابق، حيث شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان وهى تتصاعد من المبنى، بحسب "صور بثتها وكالة "رويترز".

 

ونقل موقع "ديتيك دوت كوم" الإخبارى الإندونيسى عن المتحدث باسم مكتب المدعى العام الإندونيسى هارى سيتيونو، قوله أن الحريق اندلع فى الدور السادس من مبنى المدعى العام ثم امتد للدور الثالث كما احترقت بعض الأشجار المحيطة بالمبنى .

 

وأضاف المتحدث أن مكتب مساعد المدعى العام للاستخبارات وإدارة الموارد البشرية تعرض لأضرار جسيمة خلال الحريق ، مشيرا إلى أنه توجد نسخا احتياطية من البيانات والوثائق الخاصة بالتوظيف والموارد البشرية.

 

وشاركت فى إخماد الحريق الذى بدأ فى الساعة العاشرة وعشر دقائق من مساء اليوم السبت 23 عربة إطفاء ومئة وعشرون من رجال الإطفاء.

جهود السيطرة على حريق مكتب النائب العام الاندونيسي
جهود السيطرة على حريق مكتب النائب العام الاندونيسي

 

حريق بمكتب النائب العام الاندونيسي
حريق بمكتب النائب العام الاندونيسي

 

محاولات اطفاء النيران بمكتب النائب العام الاندونيسي
محاولات اطفاء النيران بمكتب النائب العام الاندونيسي

 

مكافحة الحريق فى مكتب النائب العام الاندونيسي
مكافحة الحريق فى مكتب النائب العام الاندونيسي

 

 


حريق هائل

النائب العام الإندونيسى

جاكرتا

اندونيسيا

أخبار اندونيسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة