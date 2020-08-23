اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 07:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. جامعة المنصورة تطور وحدة مركبات نقل أعضاء هيئة التدريس

الأحد، 23 أغسطس 2020 06:22 م
صور.. جامعة المنصورة تطور وحدة مركبات نقل أعضاء هيئة التدريس جامعة المنصورة تطور وحدة مركبات نقل
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دشن الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، (3) أتوبيسات جديدة مُكيفة (أتوبيس كبير سعة 45 راكبا، و2 أتوبيس صغير سعة 33 راكبا) بوحدة مركبات نقل أعضاء هيئة التدريس بتكلفة إجمالية بلغت 4230000 جنيه (أربعة ملايين ومائتان وثلاثون ألف جنيه) من الموارد الذاتية للجامعة.

 

وقام كل من الدكتور أشرف محمد عبد الباسط - رئيس الجامعة، والدكتور محمود محمد المليجي - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة وحدة مركبات نقل أعضاء هيئة التدريس بتفقد الأتوبيسات الجديدة، والتأكد من جاهزيتها للعمل وتوفيرها لكافة سُبل الراحة لمستخدميها من أعضاء هيئة التدريس.

 

جدير بالذكر أن تطوير وحدة مركبات نقل أعضاء هيئة التدريس يأتى فى إطار خطة جامعة المنصورة، لتطوير كافة الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة، وحرصاً منها على رفع مستوى الخدمات المقدمة لكافة منسوبيها.

جامعة المنصورة تطور وحدة مركبات نقل (1)
 
جامعة المنصورة تطور وحدة مركبات نقل (2)
 
جامعة المنصورة تطور وحدة مركبات نقل (3)
 
جامعة المنصورة تطور وحدة مركبات نقل (4)
 
جامعة المنصورة تطور وحدة مركبات نقل (5)
 
جامعة المنصورة تطور وحدة مركبات نقل (6)
 
جامعة المنصورة تطور وحدة مركبات نقل (7)
 
جامعة المنصورة تطور وحدة مركبات نقل (8)

الدقهلية

أخبار الجامعات

جامعة المنصورة

أتوبيسات جامعة المنصورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة المنصورة تنظم مسابقة "تحدى الأعمال السنوى الأول" عن التعايش مع كورونا

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:55 م

225 جهاز كمبيوتر بجامعة المنصورة لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة

الأحد، 23 أغسطس 2020 04:56 م

جامعة المنصورة تشارك فى ملتقى التوظيف الافتراضى الأول للجامعات المصرية

الأحد، 23 أغسطس 2020 04:19 م

وزير التعليم العالى: أكثر من 40 مليار جنيه تكلفة الجامعات الأهلية الجديدة.. تشغيل 3 جامعات العام الجارى.. وبدء الدراسة بجامعة المنصورة عام 2021.. خالد عبد الغفار:مصروفات الكليات فى متناول الطبقة المتوسطة..فيديو

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 06:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة