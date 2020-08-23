صرف ألف جنيه إعانه للمصابين من سكان المنزل المنهار بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

قررت أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، صرف مبلغ 1000جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي للمصابين الثلاثة ،في حادث انهيار جزئي لمنزل بطنطا كإعانة عاجلة، وتوفير مساعدات من الاغاثة ،وفقا للقرار الوزارى رقم 86 لسنة 2019 لتقديم كافة المساعدات لهم بعد استكمال الاجراءات والمستندات.

من ناحيه أخرى نجحت قوات الانقاذ البري بمحافظة الغربية، فى إنقاذ مصابين من أسفل أنقاض المنزل المنهار جزئيا بحارة حافظ وهبي بطنطا، ونقلهم لمستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.

وكانت مدينة طنطا قد شهدت، انهيارا جزئيا لمنزل بحارة حافظ وهبى، انتقل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لموقع الحادث.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا بحدوث انهيار جزئى لمنزل بحارة حافظ وهبى بطنطا، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى ومسئولى الإدارة الهندسية لمكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحيه اخرى قرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، تشكيل لجنة هندسية عاجله والمنشآت الأيلة للسقوط، لمعاينة المنازل المجاورة للمنزل المنهار جزئيا بحارة حافظ وهبي، وإعداد تقرير هندسي عاجل حولها لبيان عما إذا لحق بها أضرار جراء انهيار المنزل من عدمه.