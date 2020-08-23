رئيس هيئة السكة الحديد يكشف تفاصيل وصول عربات القطارات الروسية الأسبوع الجارى

كتب ـ محسن البديوى

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه سيتم وصول دفعة جديدة من العربات الروسية الجديدة خلال الأسبوع الجارى، وتضم 35 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية تم شحنها بحرا من روسيا فى اتجاه ميناء الإسكندرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إن مجال التطوير يشمل تطوير البنية التحتية وخاصة من ناحية الإشارات بهدف تحقيق الأمان الكامل لحركة مسارات القطارات.

وأضاف "السكك الحديدية ملك للركاب، ومن الواجب عليهم الحفاظ على كل الممتلكات".

وكانت مصادر مسئولة، أكدت لـ"اليوم السابع"، أنه وصل حتى الآن 33 عربة روسية جديدة على دفعتين بجانب العربة النموذج التى جاءت منذ أسابيع تم تشغيلها فى نقل وخدمة الركاب.

وكان رئيس هيئة السكة الحديد، أكد أنه مخطط تتابع توافد دفعات العربات الروسية الجديدة بواقع 35 عربة كل شهر، بحيث مع نهاية العام الجارى تكون الهيئة استلمت أكثر من 240 عربة جديدة وتم إضافتها للخدمة مباشرة.