رئيس جامعة المنوفية يتفقد مكتب التنسيق بالمجمع النظرى للكليات

المنوفية - فريق المحافظات

تفقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سير العمل بمكتب التنسيق الذى تم تجهيزه بصالة كلية الحقوق بالمجمع النظرى للكليات لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من الشهادة الثانوية العامة 2020.

تابع مبارك تواجد المسئولين من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم طبقا للضوابط التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات ، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن تسجيل رغبات إلتحاقهم بالجامعات، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتباعد المكانى وارتداء الكمامات وعدم التزاحم.

كما وجه مبارك بتذليل كافة العقبات ومساعدة الطلاب المترددين على المكتب الذى تم إمداده بأجهزة الكمبيوتر ونت فائق السرعة لتسهيل عملية تسجيل الرغبات، وبلغ عدد الطلاب الذين ترددوا على المكتب أكثر من 200 طالب وطالبة منذ الأمس وحتى الآن، ويتوافد العديد منهم، مشيدا بمجهودات العاملين بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب وتواجدهم بالمقر من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.

‏رافق رئيس الجامعة فى جولته المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، مها الشريف مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.