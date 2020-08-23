اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 10:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حرائق الغابات تهدد مناطق سكنية فى كاليفورنيا.. اعرف التفاصيل

الأحد، 23 أغسطس 2020 09:53 ص
حرائق الغابات تهدد مناطق سكنية فى كاليفورنيا.. اعرف التفاصيل حرائق غابات فى كاليفورنيا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الهيئة المعنية بمكافحة حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن نحو 24 حريق غابات هائلا لا تزال مستعرة في أجزاء من الولاية يؤججها ارتفاع درجات الحرارة والصواعق المستمرة التي ضربت 100 منها الولاية يوم الجمعة.

وأودت الحرائق بحياة ستة أشخاص وأدت إلى إصابة 43 من أفراد فرق الإطفاء والمدنيين فضلا عن تدميرها نحو 700 مبنى منذ اندلعت عقب عاصفة رعدية شهدتها الولاية الأسبوع الماضي. وقالت الهيئة إن الحرائق أتت على حوالي مليون فدان.

وتهدد الحرائق أجزاء من منطقة خليج سان فرانسيسكو ومنطقة الغابات القريبة من جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز ومساحة واسعة بين سان فرانسيسكو وسكرامنتو عاصمة الولاية.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أعلن أمس السبت اعتبار الحرائق كارثة كبرى. ويسمح ذلك باستخدام تمويل اتحادي لمساعدة المتضررين من السكان والشركات في سبع مقاطعات في الإنفاق على توفير مساكن مؤقتة وترميم المنازل وأمور أخرى.

وأعلنت إدارة الإطفاء بكاليفورنيا نشر حوالي 14 ألفا من رجالها لمكافحة النيران، لكن احتواء كبرى الحرائق لا يزال محدودا وطلبت الولاية دعما إضافيا من ولايات أخرى ودوائر محلية.

وقال المتحدث باسم الهيئة إن من المتوقع أن تهب عواصف رعدية أخرى اليوم الأحد مما يهدد باندلاع حرائق جديدة أو تأجيج المستعرة بالفعل.  


امريكا

الولايات المتحده

غابات كاليفورنيا

حرائق غابات

اخبار كاليفورنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ولاية كاليفورنيا الأمريكية تسجل 6556 حالة إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 23 أغسطس 2020 07:54 ص

جحيم كاليفورنيا.. الولاية تتعرض لأسوأ موسم حرائق فى تاريخها.. 560 بؤرة مشتعلة تدمر 771 فدانا وإجلاء 60 ألف مواطن.. حاكم الولاية يشكر ترامب على تدخله.. ويؤكد: نسجل درجات حرارة تحول دون السيطرة على الوضع.. فيديو

السبت، 22 أغسطس 2020 06:00 ص

جهنم فى كاليفورنيا.. حرائق وعواصف نارية وانفجارات.. والأمريكيون يبحثون عن مهرب.. ألبوم صور

السبت، 22 أغسطس 2020 12:00 ص

السجن مدى الحياة لـ"أبو موتة كاليفورنيا".. 13 جريمة قتل و51 اغتصاب و120 سطو

الجمعة، 21 أغسطس 2020 11:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة