حبس مسجلين خطر لحيازتهما 5 كيلو بانجو وسلاح آلى بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أمر مدير نيابة ميت غمر بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية بحبس اثنين من العناصر الإجرامية بالدقهلية لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر البانجو وسلاح نارى 4 أيام على ذمة التحقيق.

وقد تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام (عاطلين - مقيمين بدائرة مركز شرطة ميت غمر – لهما معلومات جنائية)؛ بالاتجار فى المواد المخدرة واتخاذهما من منطقة الزراعات بدائرة مركز شرطة ميت غمر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما ( بندقية آلية، و 6 طلقات نارية من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو ).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.