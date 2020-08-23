حبس قاتل والدته بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإسكندرية أسماء على بدر

أمر المستشار محمد صلاح السنطى، مدير نيابة أول المنتزه بالإسكندرية، حبس قاتل والدته 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تقرير الطب الشرعى وتسليم الجثة لذويها ودفنها عقب انتهاء تقرير الطب الشرعى.

وكانت قد شهدت دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية حادثة قتل شاب لوالدته بعد مشاجرة، بينهما أسفرت عن التعدى عليها بواسطة رباط ضاغط وشنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

البداية تلقي اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه اول، يفيد بورود بلاغ من عامل، 43 سنة، بعثوره على جثة والدته ربة منزل، 81 سنة، بالشقة سكنها، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أنها ملفوفة بملايه حول الرقبة والرأس برباط ضاغط، في حالة تعفن وموضوعة علي أريكة خشبية بصالة الشقة.

وبسؤالة المبلغ اتهم شقيقه "أشرف.ع.ال"، 35 سنة نجار إلا أنه كان عاطلا وقت الواقعة، مقيم بذات الشقة بأنه وراء ارتكاب الواقعة وفر هاربا.

وتوصلت التحريات صحه الواقعة تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط واحضار المتهم والتحقيق معه، وتم تشكيل فريق بحث وتم عمل كمين والقي القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الانتقام منها لمعايرته بكلمة عاطل، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.