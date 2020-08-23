اليوم السابع
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جامعة المنصورة تنظم مسابقة "تحدى الأعمال السنوى الأول" عن التعايش مع كورونا

الأحد، 23 أغسطس 2020 05:55 م
جامعة المنصورة تنظم مسابقة "تحدى الأعمال السنوى الأول" عن التعايش مع كورونا مسابقة تحدى الأعمال السنوى لعام 2020 عن معايشة كورونا
الدقهلية شريف الديب

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تنظم جامعة المنصورة المسابقة الأولى من نوعها على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة، تحت عنوان (تحدى الأعمال السنوى الأول لهذا العام 2020) وتتناول المسابقة أفكار ريادة الأعمال للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

 

يأتى تنظيم المسابقة وفقا لخطة الدولة المصرية 2030 لدعم رياده الأعمال للشباب، وتهدف المسابقه إلى دعم كافة الأفكار الشبابية الرائدة للتعايش مع الوضع الحالى.

 

وتقام فعاليات المسابقة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطيه البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


الدقهلية

أخبار الجامعات

جامعة المنصورة

مسابقة تحدى الأعمال

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