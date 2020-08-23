اليوم السابع
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الأحد، 23 أغسطس 2020 07:31 م
خالد صلاح
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تفاصيل انفجار منشأة نطنز النووية في إيران

الأحد، 23 أغسطس 2020 06:27 م
تفاصيل انفجار منشأة نطنز النووية في إيران منشأة نووية
وكالات

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قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كالموندي إن الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز كان ناتجا عن عمليات تخريبية.
 
وأفادت روسيا اليوم أن كمالوندي، قال في مقابلة مع قناة العالم الإيرانية، إنه تم تجهيز صالونين جديدين وفي منطقتين مختلفتين لإكمال العمل في نطنز.
 
وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده لم تق يوما بأنها لن تسمح لمنظمة الطاقة الذرية الدولية بتفتيش منشأتها، إلا أن هذا الأمر سيتم عندما تكف عن طرح الادعاءات.
 
يأتي ذلك، في وقت ترتقب طهران زيارة مديرالوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي هذا الأسبوع.
 

 


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علاقات دولية

النووي الإيراني

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