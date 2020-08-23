تعرف على أهم 12 طريق نفذتهم الدولة آخر 6 سنوات ضمن المشروع القومى للطرق

كتب رضا حبيشى

ينشر "اليوم السابع" قائمة بأهم 12 طريق نفذتهم الدولة منذ 8 أغسطس 2014، ضمن المشروع القومى للطرق الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

1- محور روض الفرج ـ الضبعة، الذى يربط مناطق شمال وشرق القاهرة بمناطق غرب القاهرة ومحور 26 يوليو والطريق الدائرى، حيث يبدأ المحور من شبرا الخيمة مارا بالطريق الدائرى حتى التقاطع مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى والدائرى الإقليمى وصولا إلى الضبعة.

2- تطوير وتوسعة طريق وادى النطرون – العلمين بطول 135 كيلومتر وتكلفة 1.920 مليار جنيه.

3- إنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الأوسطى بطول 22 كيلومتر وتكلفة 536 مليون جنيه.

4- ازدواج طريق نفق أحمد حمدى – الشط – عيون موسى بطول 33 كيلومتر وتكلفة 128 مليون جنيه.

5- ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة 848 مليون جنيه.

6- ازدواج طريق قنا – سفاجا بطول 120 كيلومتر وتكلفة 448 مليون جنيه.

7- ازدواج المرحلة الأولي من طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 90 كيلومتر وتكلفة 317 مليون جنيه.

8ـ تطوير طريق القاهرة – السويس في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كم وتحويله لطريق حر بدون تقاطعات مرورية بتكلفة 1.185 مليار جنيه.

9ـ إنشاء طريق من المنيا إلى طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 55 كيلو متر وتكلفة 585 مليون جنيه.

10- إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه.

11ـ إنشاء طريق الفرافرة – عين دالة بطول 87 كم وتكلفة 423 مليون جنيه.

12ـ إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى ( بلبيس – بنها – طريق إسكندرية الصحراوي ) بطول 90 كم وتكلفة 8.2 مليار جنيه.