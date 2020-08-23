تحرير 367 محضر فى حملة إزالة إشغالات مكبرة بحى شرق شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بقيادة الدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحي، حملة إشغالات مكبرة وذلك بناء على تعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، بتكثيف حملات الاشغالات ورفع كافه المخالفات لاعاده الانضباط للشوارع وردع المخالفين، وذلك بالتنسيق مع أجهزة أمن القليوبية وشرطة المرافق.

وأوضح حي شرق شبرا الخيمة، أن الحملة المكبرة تضمنت رفع الاشغالات من شارع 15 مايو، وشارع ترعة الإسماعيلية أمام مساكن الياسمين وشارع 135، وأسفرت الحملة عن رفع 20 تانده صاج، ورفع وتكسير 50 رصيف خرسانة أمام المحال، وتحرير 29 محضر مخالفه إشغال، ورفع 65 بائع متجول، إلى جانب رفع ٢٥ وصلة كهربائية مخالفة.

كما تضمنت الحملة بحي شرق شبرا الخيمة، رفع وإزالة 50 إعلان مخالف، ورفع 35 غرزة شاى، إلى جانب مصادرة 3 عربات كارو، ورفع كراسى وشيش من 20 مقهى، وأيضا رفع 180 طن قمامة، وأخيرا رفع 93 أشغال مؤقت بإزالة فورية، وجارى تحرير وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملة إشغالات بحي شرق شبرا الخيمة



خلال أعمال الحملة



خلال الحملة المكبرة



رفع الإشغالات بالحملة المكبرة