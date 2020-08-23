اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 11:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 367 محضر فى حملة إزالة إشغالات مكبرة بحى شرق شبرا الخيمة

الأحد، 23 أغسطس 2020 08:55 م
تحرير 367 محضر فى حملة إزالة إشغالات مكبرة بحى شرق شبرا الخيمة حملة إزالة إشغالات مكبرة بشبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة بقيادة الدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحي، حملة إشغالات مكبرة وذلك بناء على تعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، بتكثيف حملات الاشغالات ورفع كافه المخالفات لاعاده الانضباط للشوارع وردع المخالفين، وذلك بالتنسيق مع أجهزة أمن القليوبية وشرطة المرافق.

وأوضح حي شرق شبرا الخيمة، أن الحملة المكبرة تضمنت رفع الاشغالات من شارع 15 مايو، وشارع ترعة الإسماعيلية أمام مساكن الياسمين وشارع 135، وأسفرت الحملة عن رفع 20 تانده صاج، ورفع وتكسير 50 رصيف خرسانة أمام المحال، وتحرير 29 محضر مخالفه إشغال، ورفع 65 بائع متجول، إلى جانب رفع ٢٥ وصلة كهربائية مخالفة.

كما تضمنت الحملة بحي شرق شبرا الخيمة، رفع وإزالة 50 إعلان مخالف، ورفع 35 غرزة شاى، إلى جانب مصادرة 3 عربات كارو، ورفع كراسى وشيش من 20 مقهى، وأيضا رفع 180 طن قمامة، وأخيرا رفع 93 أشغال مؤقت بإزالة فورية، وجارى تحرير وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

حملة إشغالات بحي شرق شبرا الخيمة

حملة إشغالات بحي شرق شبرا الخيمة

 

خلال أعمال الحملة
خلال أعمال الحملة

 

خلال الحملة المكبرة
خلال الحملة المكبرة

 

رفع الإشغالات بالحملة المكبرة
رفع الإشغالات بالحملة المكبرة

 

متابعة اعمال الحملة
متابعة اعمال الحملة

 


اخبار القليوبية

حملة مكبرة

حملة إشغالات

شبرا الخيمة

مدينة شبرا الخيمة

شرطة المرافق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حى شرق شبرا الخيمة: الكيان الوهمى لمنح الشهادات الجامعية لم يحصل على تراخيص

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 01:38 م

صور.. محافظ القليوبية يفاجئ حى شرق شبرا الخيمة لمتابعة الالتزام بحظر التجوال

الجمعة، 22 مايو 2020 11:18 م

حى شرق شبرا الخيمة: غلق وغرامات لـ 77 محل وورشة مخالفة لاشتراطات الترخيص

الثلاثاء، 19 مايو 2020 02:35 م

رئيس حى شرق شبرا الخيمة: خسائر حريق ميت نما تقدر بالملايين

الأربعاء، 06 مايو 2020 03:27 ص

رئيس حى شرق شبرا الخيمة: صادرنا 22 شيشة بمقهيين مخالفين

الإثنين، 20 أبريل 2020 04:58 م

حى شرق شبرا الخيمة يسلم سيدة الكارو عربتها وتتعهد بعدم نبش القمامة

الثلاثاء، 21 يناير 2020 04:34 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة