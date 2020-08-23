اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أغسطس 2020 10:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 292 ألفا و566 حالة

الأحد، 23 أغسطس 2020 07:48 ص
باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 292 ألفا و566 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
إسلام أباد - (أ ش أ):

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى باكستان إلى 292 ألفا و566 حالة.

 

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 6234 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس فى باكستان بلغ 275 ألفا و649 شخصا.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة